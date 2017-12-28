Камчатку накрыл новый мощный циклон

Камчатский край после короткой передышки вновь оказался во власти непогоды. В ночь на четверг полуостров накрыл очередной снежный циклон, подошедший со стороны Тихого океана, сообщает ТАСС.

- На юге региона идет сильный снег, ветер усилился до штормового, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов камчатского гидрометеоцентра Анна Приходько.

Основной удар стихии опять пришелся на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. В столице региона скорость ветра достигает 25 метров в секунду.

Коммунальные службы Петропавловска работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города. За ночь удалось расчистить главные магистрали, и на линии выпустили автобусы. Сегодня дорожники примутся за расчистку заметенных тротуаров и внутриквартальных проездов.

Напомним, что из-за непогоды зимние каникулы у школьников столицы региона начались досрочно - 28 декабря вместо 30-го.

В горных районах сохраняется лавинная опасность. У восточных берегов полуострова разыгрался шторм с девятиметровыми волнами.

По данным синоптиков, циклон покинет регион только 30 декабря.