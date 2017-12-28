На Сахалине ураган повредил 46 зданий

Ураганный ветер, принесенный мощным циклоном, повредил на Сахалине кровли 46 зданий, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Здесь отметили, что по состоянию на 09.00 по местному времени "циклон завершает оказывать свое влияние на территорию области. В результате его воздействия оказалась частично повреждена кровля 46 зданий. Уточнение характера и объема повреждений, а также ремонтные работы запланированы на 28 декабря".

Работы предстоит много и на автодорогах. До улучшения погодных условий и их окончательной расчистки на некоторых участках движение автотранспорта остается закрытым.

До 30 декабря останется закрытой и паромная переправа, соединяющая остров с материком. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.

Из-за циклона остаются без электроснабжения 16 населенных пунктов. 12 из них обесточены полностью. В пресс-службе "Сахалинэнерго" сообщили, что на западном побережье острова из-за метели сохраняется сложная погодная обстановка. "В связи с этим производить ремонтные работы на ЛЭП в Углегорском районе затруднительно, - отмечено в сообщении энергетической компании.

Там, где это возможно, энергетики уже приступили к восстановительным работам. В них задействованы 32 бригады, в составе которых - 148 человек и 63 единицы техники.