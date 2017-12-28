В одном из районов Приморья после урагана ввели режим ЧС

От снегопадов и штормового ветра пострадал Ольгинский район Приморья, расположенный на восточном побережье края. Там введен режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сильным ветром сорвало крыши дома культуры в селе Ветка, школы и двух многоквартирных домов в поселке Ольга.

"По поручению врио губернатора региона Андрея Тарасенко району будет оказана помощь в ликвидации последствий ЧС", - говорится в сообщении.

Размер причиненного стихией ущерба определят в ближайшее время.

"Пострадавшее здание школы будет восстановлено во время новогодних каникул, чтобы дети могли сесть за парты сразу после праздников", - сказал первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

Коммунальная система Ольгинского района работает в штатном режиме.