Суд не удовлетворил апелляцию экс-главы Нижнего Новгорода

Нижегородский областной суд оставил без изменения решение Нижегородского районного суда в отношении заместителя председателя законодательного собрания области и экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Заседание продолжалось пять часов. В итоге служители Фемиды, рассмотрев апелляционную жалобу Сорокина и приняв во внимание ходатайства известных людей за изменение меры пресечения в отношении задержанного на домашний арест, оставили апелляцию без удовлетворения: ближайшие два месяца Сорокин проведет в СИЗО.

Решение может быть обжаловано в течение трех дней.