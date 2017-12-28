В Кировской области полицейский застрелил нападавшего

В Вятских Полянах Кировской области полицейский застрелил мужчину. По факту происшествия проводится служебная проверка, сообщили в УМВД России по региону.

Известно, что до этого в полицию позвонила женщина и пожаловалась, что в ее квартиру стучит пьяный мужчина. Когда на место приехали полицейские, злоумышленник напал на одного из них с ножом.

Второй в этот момент сделал предупредительный выстрел в сторону, но так как мужчина продолжал нападать, выстрелил в него. От полученного ранения тот скончался в больнице.

На место происшествия уже выезжали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.