В Перми произошел пожар на предприятии ВПК

Прошлой ночью на территории "Мотовилихинских заводов" загорелось одно из зданий. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя.

Как пояснили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, возгорание произошло в одном из административных корпусов предприятия, а его общая площадь составила 180 квадратных метров. Огонь повредил мебель и внутренние конструкции здания. В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.

Напомним, "Мотовилихинские заводы" - многопрофильное предприятие, которое в том числе выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", а также реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч".