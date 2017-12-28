Полиция задержала похитителей бюстов с могил известных омичей

Омские полицейские выяснили, кто похищал бюсты с мест захоронения известных омичей. По подозрению в совершении преступления задержаны двое горожан в возрасте 31 года и 29 лет.

В начале ноября с территории Старо-Северного кладбища на улице Орджоникидзе пропал бронзовый бюст почетного гражданина и экс-мэра города Юрия Глебова. О пропаже заявил один из омичей, пришедший возложить цветы к могиле. А спустя несколько дней обнаружилась пропажа бюста бывшего ректора Омского государственного технического университета Николая Жилина. Обе скульптуры были изготовлены из бронзы. По мнению полицейских, высокая стоимость сплава привлекла преступников.

- На днях злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии на территории Старо-Северного мемориального кладбища при попытке кражи чугунной оградки, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Их доставили их в отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанные также причастны к хищению бронзовых скульптур известных омичей.

По версии следствия, горожане распиливали бюсты на пластины и сдавали их в пункт приема цветного металла в Октябрьском округе. Установлено, что за 65 кг бронзы злоумышленники выручили 20 тысяч рублей. Между тем родственники покойных оценили причиненный им ущерб в 1,5 миллиона рублей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". В настоящее время полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Омской области.

После случившегося в Комбинате специальных услуг началась служебная проверка. В омской мэрии заявили, что администрация планирует разработать предложения для исключения подобных инцидентов в будущем.