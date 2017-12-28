У жителя Забайкалья изъяли 500 медвежьих лап

В Забайкальском крае полиция и сотрудники ФСБ задержали местного жителя, у которого нашли около 500 медвежьих лап и 37 частей голов лосей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкалью.

Медвежьи лапы и головы лосей на своей машине пытался вывезти в Китай для продажи мужчина из Красночикойского района. Когда его остановили для досмотра никаких документов на груз он предоставить не смог.

Как сообщили в УФСБ региона, это самая крупная партия дериватов животных, изъятая за последние годы.

- Чтобы добыть такое количество медвежьих лап и голов лосей браконьеры должны были убить более 150 животных. Сейчас решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных", - добавили в ведомстве.