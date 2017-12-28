Новости

В Москве появится "Большая кольцевая линия" 11:06
В Томске три человека пострадали при падении лифта 11:01
Путин указал не брать террористов в плен при сопротивлении 11:00
Новогодний праздник для молодежи прошел во Дворце Независимости Беларуси 10:48
Владимир Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге 10:47
Еще двух пострадавших при взрыве в Петербурге выписали из больницы 10:41
Президент Молдавии повторно отказался назначать новых министров 10:40
В Иркутске начались слушания по делу ангарского маньяка 10:34
Более 20 человек погибли в Афганистане в результате двух взрывов 10:28
Погиб сын экс-главы администрации президента Казахстана 10:18
Россиянам будут прививать здоровый образ жизни 10:18
Жителя Саратовской области задержали за "минирование" многоэтажки 10:17
Минфин назвал размер штрафов для недобросовестных банков 10:05
Возможный исполнитель взрыва в петербургском магазине попал на видео 10:00
АвтоВАЗ о прекращении производства Lada Priora: Это слухи 09:48
Завершено расследование дела бывшего вице-премьера правительства Крыма 09:34
Дело об убийстве хабаровского пауэрлифтера направили в суд 09:21
В Томске нашли аномальное содержание серебра в накипи из Башкирии 09:20
В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали 170 человек 09:14
В одном из районов Приморья после урагана ввели режим ЧС 09:14
НАК опубликовал кадры с места взрыва в Петербурге 09:08
Правительство выделило средства для приобретения двух самолетов Ил-96 08:54
В ДТП под Красноярском пострадали шесть человек 08:45
Смольный уточнил число пострадавших при взрыве в супермаркете 08:45
В Сеуле строительный кран упал на автобус 08:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
28.12.2017 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске начались слушания по делу ангарского маньяка

Текст: Надежда Столярчук

Иркутский областной суд приступил в четверг, 28 декабря, к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова, которого обвиняют еще в 60 убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Фото: СУ СК РФ по Севастополю
Севастопольскому маньяку-душителю дали пожизненное

- В ходе заседания суд принял решение, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, и продлили меру пресечения Попкову до 15 июня 2018 года, - уточнили в пресс-службе иркутского областного суда.

Напомним, серийный убийца Михаил Попков из Ангарска уже получил пожизненное заключение за зверские убийства 22 женщин. Однако недавно следователи установили, что маньяк оказался причастен к нападениям и гибели еще 60 человек.

- Следствием установлено, что в 1992-2010 годах бывший милиционер Попков совершил 59 убийств и одно покушение на убийство женщины на территории Иркутской области. Попков встречал жертвы в вечернее и ночное время на улицах населенных пунктов, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где и расправлялся с ними, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Главное сегодня

НАК опубликовал кадры с места взрыва в Петербурге
Путин объяснил массовое увольнение водителей из "Газпрома"
Тиллерсон: США осознают необходимость работы с Россией по Сирии
Минфин раскрыл зарплаты министров
Стало известно об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе