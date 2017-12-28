В Иркутске начались слушания по делу ангарского маньяка

Иркутский областной суд приступил в четверг, 28 декабря, к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Михаила Попкова, которого обвиняют еще в 60 убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

- В ходе заседания суд принял решение, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, и продлили меру пресечения Попкову до 15 июня 2018 года, - уточнили в пресс-службе иркутского областного суда.

Напомним, серийный убийца Михаил Попков из Ангарска уже получил пожизненное заключение за зверские убийства 22 женщин. Однако недавно следователи установили, что маньяк оказался причастен к нападениям и гибели еще 60 человек.

- Следствием установлено, что в 1992-2010 годах бывший милиционер Попков совершил 59 убийств и одно покушение на убийство женщины на территории Иркутской области. Попков встречал жертвы в вечернее и ночное время на улицах населенных пунктов, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где и расправлялся с ними, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.