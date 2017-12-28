Франция осудила теракт в Санкт-Петербурге и выразила солидарность с РФ

Франция осудила теракт, совершенный 27 декабря в торговом центре Санкт-Петербурга. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Пятой республики.

"Франция осуждает теракт, произошедший 27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге. Мы выражаем нашу поддержку раненным и их семьям, а также заверяем Россию в нашей солидарности", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Взрыв произошел 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже возле камер хранения магазина "Перекресток". В четверг на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии, президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.