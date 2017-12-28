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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержана соучастница нападения на водителя автобуса

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержали соучастницу резонансного покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего школьников с родителями и учителями.

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя автобуса

Речь идет о нападении владельца внедорожника Range Rover Ализаде Мустафаева на шофера экскурсионного автобуса, произошедшем 25 декабря на Октябрьской набережной. Дорожный конфликт перерос в ссору, и Мустафаев кинулся на оппонента с ножом, а его подруга Зульфия Саидмуратова начала колотить его "неустановленными предметами".

Бросив израненного водителя, едва не убитого на глазах у детей, Мустафаев с подругой сели в машину и уехали. Его задержали утром 27 декабря, ее - в ночь на 28-е.

Мустафаеву уже предъявлено обвинение в покушении на убийство и хулиганстве, Саидмуратовой - пока нет. Как отмечают в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, оба дают признательные показания. Решается вопрос об их аресте.

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