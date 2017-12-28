В Петербурге закрыли тринадцатую за день станцию метро

В Петербурге на вход и выход закрыта станция метро "Спортивная". С утра это уже тринадцатое перекрытие объектов подземки.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, на "Спортивной" проверяют бесхозный предмет.

Из-за забытых пассажирами сумок и коробок станции начали закрываться еще с утра.

Согласно сообщениям петербургской подземки, вначале был закрыт переход между "Сенной площадью" и "Спасской", затем станция "Технологический институт-1" вместе с переходом.

Следом закрывались двери на "Балтийской", "Проспекте Просвещения", "Старой деревне", "Пушкинской", "Спортивной" и на "Невском проспекте".

В вечерний час пик на вход был закрыт второй вестибюль "Площади Восстания". В метрополитене объяснили это высоким пассажиропотоком.

Затем на вход и выход закрывались станция метро "Проспект Ветеранов "и "Василеостровская". Во всех случаях тревога оказалась ложной. В 20.26 метрополитен объявил о закрытии "Спортивной".