Владельцы магазина в Петербурге помогут пострадавшим от взрыва

Торговая компания, владеющая среди прочего сетью супермаркетов "Перекресток", пообещала оказать помощь петербуржцам, пострадавшим от взрыва в торговом зале магазина на Кондратьевском проспекте.

Взрывное устройство сработало накануне около семи часов вечера. По предварительной информации, оно могло сработать в одной из камер хранения. Согласно оценке следователей, его мощность составляла порядка 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В результате 10 человек были госпитализированы, детей среди них не было. Врачи отметили, что тяжелых ранений удалось избежать - состояние госпитализированных оценивалось как "удовлетворительное" или "средней тяжести". Одного пострадавшего уже выписали.

Как сообщили "РГ" в компании X5 Retail Group, коллектив магазина потрясен тем, что подобное случилось на территории торгового зала, и глубоко сочувствует пострадавшим (в их числе оказалась и кассир "Перекрестка"). Представитель ритейлера заверил, что компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим.

Напомним, ранее пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов заявил, что губернатор Северной столицы распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.