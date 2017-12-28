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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске арестован депутат городской думы

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Предприниматель и депутат городской думы Новороссийска подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По информации пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, поскольку подозреваемый мог скрыться от следствия за пределы Российской Федерации, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил.

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Как стало известно, фигурант уголовного дела (его имя следователи не сообщают) возглавляет сразу несколько коммерческих фирм.

- Являясь генеральным директором строительной компании, мужчина управлял другой компанией, а также возглавляет ООО "Кама-проект-Новороссийск", - сообщает пресс-служба управления СКР по краю. - В период с февраля по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату 30 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 1 миллиона 350 тысяч рублей. Кроме того, он с октября 2016 по август 2017 года не выплачивал заработную плату архитектору архитектурной группы ООО "МПИ Кама-проект", генеральным директором которого также является. Сумма задолженности перед работником превысила 438 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

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