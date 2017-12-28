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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец осужден по делу о гибели пристава из-за кинутой бутылки

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд вынес сегодня приговор по громкому делу о покушении на жизнь судебного пристава. В этом преступлении, а также в злостном уклонении от уплаты долгов, признан местный предприниматель.

5 октября 2016 года сотрудник регионального управления ФССП прибыл во двор дома на улице Шварца, чтобы в присутствии понятых составить акт о наложении ареста на один из автомобилей. Машина принадлежала 41-летнему мужчине, общий долг которого перевалил за несколько миллионов рублей. Он с решение надзорного органа был не согласен, и свой гнев выместил на приставе: кинул в него с балкона керамическую бутылку.

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"Снаряд" угодил взыскателю в голову. С тяжелейшими черепно-мозговыми травмами пристава увезли в больнице где, несмотря на все усилия врачей, он скончался в ночь на 21 марта 2017 года, не выходя из комы.

- Собранные Следственным комитетом области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Екатеринбурга - начальнику одной из местных фирм. Он признан виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава (статья 295 УК РФ), а также в уклонении от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ): с июня 2010 по ноябрь 2016 годов подсудимый накопил долгов на сумму более 4,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба свердловского СК.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет и одного месяца в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

- Кроме того, с бизнесмена взыщут ущерб в размере свыше 6,3 миллиона рублей, а также он будет выплачивать каждый месяц 17,9 тысячи рублей в пользу ребенка погибшего пристава, - добавила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

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