США продадут Нигерии 12 турбовинтовых штурмовиков

Нигерия купит у США 12 турбовинтовых штурмовиков A-29 Super Tucano, а также вооружение, запчасти и различное оборудование к ним. Госдеп уже одобрил контракт на 593миллиона долларов, а американский посол передал представителям нигерийских ВВС письмо с официальным согласием на заключение этой сделки.

Как отмечает ТАСС, власти африканской страны будут использовать самолеты для борьбы с боевиками "Боко Харам" и других террористических организаций. Контракт на поставку штурмовиков готовился еще в 2016 году, однако не был реализован из-за нарушений прав человека в Нигерии.

A-29 Super Tucano производится бразильской компанией Embraer. Боевая машина участвовала в борьбе с повстанцами в Колумбии и в военных действиях в Афганистане.