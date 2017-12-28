Стало известно об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) в следующем году находятся на грани срыва. Об этом РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. "Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси", - рассказал источник.

Собеседник агентства также отметил, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

Ранее в МИД РФ сообщили, что решение Москвы ввести с первого января ограничения для США по ДОН является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона. Между тем Кремль призвал Белый дом озвучивать любые претензии в строгом соответствии с подписанными документами.