В Бразилии задержали главу мексиканского наркокартеля

Один из лидеров мексиканского наркокартеля "Халиско-Новое поколение" Хосе Гонсалес Валенсия задержан в Бразилии. Против него в США, куда он будет экстрадирован, существуют подозрения в распространении наркотиков, передает РИА Новости.

Валенсия находился вместе с семьей в люксовом туристическом комплексе в районе Форталезы. Сопротивления при задержании он не оказывал.

В Бразилию он прибыл из Боливии, где скрывался в течение последних двух лет после своего бегства из Мексики.

Картель "Халиско - Новое поколение" сейчас считается одним из самых могущественных в Мексике.