В Германии теплоход с туристами врезался в опору моста

В немецком городе Дуйсбург пассажирский теплоход врезался в опору автодорожного моста. В результате происшествия пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.

Всего на борту Swiss Crystal находились 129 человек - это граждане Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Судно направлялось из Дуйсбурга в город Арнем, расположенный на востоке Нидерландов.

Примерно через час после аварии организатор путешествия предоставил другое плавсредство. На нем пассажиры продолжили путь.

Как передает РИА Новости, у Swiss Crystal сильно повреждена носовая часть. После инцидента мост был закрыт, специалисты определят, насколько серьезно повреждена опора. Причина случившегося выясняется.