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28.12.2017 01:29
Рубрика: В мире

В калифорнийском "Диснейленде" возобновлена подача электроэнергии

Подача электроэнергии в калифорнийском "Диснейленде" практически полностью возобновлена. Ранее в парке развлечений из-за неполадки в работе трансформатора были остановлены десятки аттракционов.

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Отключение произошло в среду около 11:00 по времени Западного побережья США (22:00 по московскому времени), передает ТАСС. Примерно через час подача электроэнергии была возобновлена почти во всех затронутых зонах. Однако, по словам представителей парка, некоторые аттракционы могут до сих пор не работать.

Посетители, находившиеся в момент происшествия на аттракционах, были безопасно с них эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.

Тематический парк развлечений "Диснейленд" появился в городе Анахайм (штат Калифорния) в 1955 году. Он занимает относительно небольшую для аналогичных парков площадь в размере около 0,35 кв. км. Ежедневно его посещают около 44 тысяч человек.

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