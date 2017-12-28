В Воронеже часть моста рухнула на дорогу

Новости

За акцию против Трампа осужден сын экс-кандидата в вице-президенты США 23:00
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ 22:52
Эксперты назвали причины снижения курса биткоина 22:21
Клинцевич допустил причастность США к атаке боевиков на базу РФ в Сирии 22:13
В Москве из театра украли миллион 22:11
В Подмосковье могут начать собирать BMW 22:05
Лавров высмеял миф о вмешательстве России в иностранные выборы 21:51
В Петербурге арестован мужчина, напавший на водителя автобуса 21:37
В местной украинской Раде прозвучал гимн России 21:27
Силуанов: РФ не ведет переговоров с Украиной по ее долгу 21:26
Суд арестовал экс-директора фабрики "Меньшевик" 21:16
В Петербурге закрыли тринадцатую за день станцию метро 21:12
В Кировской области полицейский застрелил нападавшего 21:12
Президент Италии распустил национальный парламент 20:58
В Лондоне неизвестные облили девушку кислотой 20:28
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве 20:25
Композитора Шаинского похоронят в Москве 19:47
Следствие потребовало арестовать экс-директора "Меньшевика" 19:28
Суд не удовлетворил апелляцию экс-главы Нижнего Новгорода 19:15
В Минстрое спрогнозировали рекордный объем ипотечного кредитования 19:08
Возбуждено дело после стрельбы в Химках 19:06
В Екатеринбурге взрыв газа повредил несущую стену жилого дома 18:58
NASA опубликовало уникальные фото зимнего Марса 18:44
Страницу Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов 18:41
Под Екатеринбургом в жилом доме взорвался газ 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
28.12.2017 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже часть моста рухнула на дорогу

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Металлический каркас путепровода на северо-восточной окраине Воронежа обрушился утром 28 декабря. Никто не пострадал.

В Германии теплоход с туристами врезался в опору моста

Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 9.14. На проезжую часть обрушилась часть металлической конструкции железнодорожного путепровода над улицей Землячки. Упавшая секция перекрыла две полосы, проезд автомобилей был организован через соседний пролет моста, предназначенный для встречного движения.

На место происшествия прибыла оперативная группа МЧС, специалисты коммунальных служб. Рухнувший каркас отделили от моста и убрали с проезжей части. Движение под виадуком было восстановлено через два часа.

Главное сегодня

РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу
В Кремле пояснили разницу между осужденными украинцами и пленными
Смольный заявил о 14 пострадавших при взрыве в супермаркете
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Федеральные трассы переименуют с 1 января 2018 года