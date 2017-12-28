В Воронеже часть моста рухнула на дорогу

Металлический каркас путепровода на северо-восточной окраине Воронежа обрушился утром 28 декабря. Никто не пострадал.

Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 9.14. На проезжую часть обрушилась часть металлической конструкции железнодорожного путепровода над улицей Землячки. Упавшая секция перекрыла две полосы, проезд автомобилей был организован через соседний пролет моста, предназначенный для встречного движения.

На место происшествия прибыла оперативная группа МЧС, специалисты коммунальных служб. Рухнувший каркас отделили от моста и убрали с проезжей части. Движение под виадуком было восстановлено через два часа.