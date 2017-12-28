Закон Забайкальского края от 28 декабря 2017 года № 1549-ЗЗК "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 20 декабря 2017 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (далее - Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 638 846,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 271 346,3 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 638 846,3 тыс. рублей.

2. Остаток средств на 1 января 2018 года установить в сумме 350 000,0 тыс. рублей.

Остаток средств на 1 января 2019 года установить в сумме 350 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 17 106 674,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 868 164,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 17 790 983,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 542 933,1 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 17 106 674,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 17 790 983,5 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

Статья 3

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону края.

Статья 4

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону края.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

Статья 6

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом:

1) в 2018 году согласно приложению 7 к настоящему Закону края;

2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

2. Межбюджетные трансферты направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2018 год в размере 1 355 945,5 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Забайкальского края в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Забайкальского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 8

Установить, что доходы, поступающие на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом края, направляются на выполнение территориальной

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, за исключением целевых средств, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон края в соответствии с решением руководителя органа управления Фонда могут быть внесены изменения по распределению бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" между группами видов расходов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов не превышает 10 процентов.

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решением руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон края в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае направления в соответствии с федеральным законодательством доходов, фактически полученных при исполнении бюджета Фонда, на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Закона края.

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2018 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Закона края, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.

Статья 10

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2018 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 11

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Губернатор Забайкальского края Н.Н.Жданова

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