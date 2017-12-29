Боевики вывели из строя крупную теплоэлектростанцию в Сирии

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела сирийской теплоэлектростанции "Зара". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики САР.

"Вооруженные группировки атаковали ракетами электростанцию "Зара" в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб", - цитирует агентство заявление минэнерго арабской республики.

Из-за инцидента время отключения света увеличится в городах на побережье, на севере и в центральной части Сирии. Как ожидается, вскоре работа станции будет возобновлена.