Двух румынов обвинили в кибератаке на компьютеры американской полиции

В США двум гражданам Румынии предъявили обвинения в хакерской атаке на компьютерные системы полиции Вашингтона, связанные с камерами наружного наблюдения. Об этом, как передает ТАСС, сообщило американское министерство юстиции.

По данным ведомства, инцидент произошел за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность главы государства. Этот случай, как отметили в минюсте, имел "наивысший приоритет из-за его влияния на защитную миссию секретной службы и потенциальный эффект на план обеспечения безопасности инаугурации президента".

Вирус, атаковавший компьютеры полицейского департамента, требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. Сообщается, что злоумышленники также хотели разослать вирус на 179 тысяч адресов электронной почты.

Граждане Румынии Михай Александр Исванка и Эвилин Чисмара были задержаны на территории этой страны 15 декабря. По результатам расследования им предъявлены обвинения в мошенничестве и организации кибератак. Обоим может грозить 20 лет лишения свободы.