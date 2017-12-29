Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
29.12.2017, 14:34
Текст: Светлана Цыганкова

Новые фрегаты ВМФ РФ оснастят российскими двигателями

Все фрегаты, которые сейчас строятся для ВМФ России, оснастят российскими двигателями, разрабатываемыми в "ОДК-Сатурн" . Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фрегат "Адмирал Макаров" уйдет из Калининграда в Севастополь

Подобное решение - выход из сложившейся проблемной ситуации. Дело в том, что силовые установки поставлялись из Украины. Но теперь подобное производственное сотрудничество прекращено. Поэтому возникли сложности, на предприятиях не могут достроить уже заложенные корабли. На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" вынуждены были приостановить производство фрегатов из-за отсутствия двигателей.

Теперь все изменится. Как сообщают в Объединенной двигателестроительной корпорации, уже реализованы три опытно-конструкторские работы по созданию двигателей для военных кораблей. Они будут дизель-газотурбинные и газотурбинные. В ближайшие два года должны начать их поставку.

Все сторожевые корабли проекта 11356, а их до 2020 года планировали выпустить не менее шести, примет на вооружение Черноморский флот.

Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Сергей Смольский/ТАСС
В Петербурге скончался создатель подводных ракетоносцев "Антей" 26.12.2017
Крейсер "Адмирал Нахимов" вооружат "до зубов" 26.12.2017
Новейший фрегат "Адмирал Макаров" передали Минобороны РФ 25.12.2017
гособоронзаказ
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Производство МиГ-35 начнется в январе 26.12.2017
Минобороны закупит 35 самолетов производства уральского завода 25.12.2017
Минобороны купит беспилотники с сирийским опытом 25.12.2017
корабли
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Петербурге заложат противоминный корабль нового поколения 21.12.2017
Корабль Балтфлота вышел на охоту за подлодкой 20.12.2017
Иностранные заказчики встали в очередь за российскими кораблями 19.12.2017

Информация

© 1998-2017 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.