Новые фрегаты ВМФ РФ оснастят российскими двигателями

Все фрегаты, которые сейчас строятся для ВМФ России, оснастят российскими двигателями, разрабатываемыми в "ОДК-Сатурн" . Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Подобное решение - выход из сложившейся проблемной ситуации. Дело в том, что силовые установки поставлялись из Украины. Но теперь подобное производственное сотрудничество прекращено. Поэтому возникли сложности, на предприятиях не могут достроить уже заложенные корабли. На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" вынуждены были приостановить производство фрегатов из-за отсутствия двигателей.

Теперь все изменится. Как сообщают в Объединенной двигателестроительной корпорации, уже реализованы три опытно-конструкторские работы по созданию двигателей для военных кораблей. Они будут дизель-газотурбинные и газотурбинные. В ближайшие два года должны начать их поставку.

Все сторожевые корабли проекта 11356, а их до 2020 года планировали выпустить не менее шести, примет на вооружение Черноморский флот.