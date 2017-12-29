На Воробьевых горах стало светло как днем

В 16.30 сегодня впервые включилась праздничная подсветка на Воробьевых горах. Такую команду дал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков.

- Мы включили ее одновременно с праздничной подсветкой по всему городу, – сказал он журналистам. - Она такая же уникальная, как и на всем Бульварном кольце, где в этом году загорелись 13 тысяч прожекторов и светильников.

Напомним, что светильники общей мощностью 768 киловатт украсили Гоголевский, Никитский, Страстной и Тверской бульвары, а также Новопушкинский сквер, Пушкинскую площадь, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский и Яузский бульвары.