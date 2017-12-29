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29.12.2017 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ижевские ТЦ эвакуировали из-за звонков о бомбах

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В полицию Ижевска поступили звонки о минировании нескольких торговых центров. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Росгвардии по Удмуртии Антон Дулесов.

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- Из дежурной части МВД в дежурную часть Росгвардии поступили сообщения о необходимости обследования объектов на предмет обнаружения взрывных устройств. На место выехали инженерно-технические группы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, - сказал Дулесов.

По его словам, сейчас все находящие под угрозой торговые центры оцепили, а людей эвакуировали.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, всего в Ижевске "заминировали" четыре ТЦ.

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