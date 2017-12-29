Уфимка обнаружила дома под елкой незнакомца

История, похожая на фильм "Ирония судьбы", произошла на днях в уфимской семье Марковых - у них в квартире обнаружился спящий незнакомец.

Уфимка утром рано проводила мужа на работу и пошла принять душ. Когда она вышла из ванной, сын сообщил, что под елкой спит посторонний мужчина, сообщает "АиФ".

Оказывается, женщина забыла закрыть дверь, поэтому незнакомец легко смог проникнуть в квартиру. Уфимка позвонила мужу и вместе они смогли выпроводить нежданного гостя.

Правда, удалось это не сразу, а только после того, как они нашли в кармане одежды парня его зачетку и назвали его по фамилии. Судя по документу, юноша является студентом четвертого курса медуниверситета.