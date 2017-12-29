В Прикамье вор залез в дом через собачью конуру

В Суксунском районе Пермского края преступник проник в дом через собачью конуру. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Жительница деревни Моргуново пришла с работы и обнаружила, что дома не хватает кошелька с деньгами и компьютерного планшета. Женщина сразу заявила об этом в полицию. Суксунские сыщики незамедлительно начали розыск пропавшего имущества и того, кто его украл.

Оперативники выяснили, что преступник выбрал оригинальный, но в тоже время довольно успешный способ проникновения в дом. Вор залез внутрь через собачью конуру. Она пристроена к дому, и там имеется отверстие, чтобы пес мог заходить в жилое помещение. По этому же пути проследовал и злоумышленник.

Через несколько часов после сообщения о краже злоумышленник был найден. Им оказался 37-летний житель деревни. Похищенное имущество у него изъяли и вернули хозяйке.