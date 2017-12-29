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29.12.2017 16:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденный в Петербурге синий снег оказался безвредным

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петербургские эксперты с проанализировали пробы необычного синего снега, обнаруженного на Аптекарском проспекте. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного департамента Росприроднадзора, токсичных веществ в нем не нашли.

Фото: Пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО
В Петербурге обнаружили синий снег

Для этого пробы протестировали на водорослях Хлорелла и бактериальной системе "Эколюм".

- Результаты тестов свидетельствуют о том, что пробы не токсичны, а вещество, которое вызвало изменение цветности снега, не вызывает экологической угрозы для окружающей среды, - отмечается на сайте ведомства.

Получив результаты анализа на металлы, сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" пришли к выводу, что снег стал синим из-за обычного ультрамаринового пигмента, который используется для изготовления красок. Судя по всему, необысный цвет снег приобрел из-за демонтажа старого здания - на его стенах были найдены следы такой синей краски.

Результаты лабораторного исследования будут направлены в Госстройнадзор для проведения проверки.

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