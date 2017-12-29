В Ленобласти арестовали прорвавшегося через таможню водителя

Выборгский суд арестовал на два месяца местного жителя, прорвавшегося на микроавтобусе через международный автомобильный пропускной пункт "Торфяновка" на границе России и Финляндии. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, его обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Напомним, инцидент произошел в ночь со вторника на среду. Микроавтобус, приехавший в Россию из Финляндии с русским водителем и финским пассажиром, прошел пограничный контроль и подъехал к таможенному посту. Сотрудник таможни сел в машину, чтобы осмотреть машину и заполнить бумаги. Внезапно водитель нажал на газ и рванул к выезду из пропускного пункта.

Сбив шлагбаум и оказавшись на шоссе, он достал пистолет (согласно формулировке следователей - "предмет, напоминающий пистолет") и велел таможеннику выйти из машины. Завязалась борьба, и водитель с пассажиром просто выкинули его из машины. Сотрудник таможни получил легкие травмы, а нарушители скрылись. Микроавтобус они бросили неподалеку - в Торфяновке.

Финскому пассажиру продлили задержание на 72 часа. Какие мотивы двигали нарушителями, не сообщается.