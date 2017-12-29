Белорусские авиалинии запустят регулярные рейсы в Ростов и Анапу

С 27 апреля 2018 года белорусский авиаперевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Анапу, сообщил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. Кроме того, предметно обсуждается открытие авиасообщения с Татарстаном.

Самолеты из Минска будут летать на Юг России четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Белорусский перевозчик уже осуществляет перелеты в Нижний Новгород. Основной поток - так называемые "бизнес-туристы", которые сейчас активно налаживают деловые связи с россиянами. Однако растет интерес белорусов и к отдыху. Юг России идеально подходит для них по простоте перелетов, стоимости билетов и отношения цена-качества на самих южных курортах. Кроме того, в будущем году сразу в нескольких южных городах пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.

К слову, ранее Гулый сделал прогноз, что в 2018 году поток туристов в Белоруссию увеличится на 20 процентов. Правда, в основном из Польши и стран Прибалтики.

- К сожалению, количество туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа сократится на 10-15 процентов. Это произойдет из-за активности туристических регионов России с великолепными санаториями: Сочи, Крыма, Башкортостана, - пояснил Филипп Гулый.