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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани составили портрет типичного квартирного вора

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Полиция Краснодарского края написала своеобразную памятку для жителей региона с советами, как избежать квартирных краж во время предстоящих праздников. И еще составила портрет типичного кубанского квартирного вора.

Как сообщают правоохранители, многолетняя практика показывает: в новогодние и рождественские праздники, когда многие горожане уезжают на отдых, квартирные воры особенно активизируются.

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По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, большинство краж из квартир и домов граждан чаще всего совершается в вечернее время - с 18.00 до 24.00.

Кстати, большинство похитителей чужого имущества составляют мужчины в возрасте от 25 до 39 лет. С начала 2017 года на территории края выявлено 736 квартирных воров. Причем 639 из них - жители края. Из числа выявленных злоумышленников - 329 грабителей были ранее судимы.

Полиция Кубани также опубликовала советы, которые, по мнению правоохранителей, позволят сократить вероятность квартирной кражи, если семья решить уехать на праздники из дома. Среди традиционных пожеланий (о постановке квартиры на сигнализацию, установке дверных замков с секретом, не оставлять в квартире деньги и ювелирные украшения) есть и заметка для любителей гаджетов: "Уезжая на отдых, не публикуйте информацию о своем отъезде в социальных сетях".

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