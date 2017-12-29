Полиция вернула астраханке пропавшего сына

Сотрудники астраханской полиции вернули домой потерявшегося первоклассника. Вчера вечером инспекторы ГИБДД, дежурившие в восточной части города, заметили на улице Софьи Перовской мальчика, который был одет слишком легко. Он шел один по улице без взрослых.

Полицейские остановились и спросили, куда он идет. Юный астраханец ответил, что идет в школу, однако уроков в школе уже не было, а еще у него не было рюкзака или вообще каких-либо школьных принадлежностей. Было принято решение забрать ребенка и отвезти его по домашнему адресу.

Однако до дома они не доехали. Уже через несколько кварталов, на улице 4-й Зеленгинской, машину Госавтоинспекции остановила женщина, которая плакала и просила помочь в поисках пропавшего семилетнего сына - а именно его сотрудники ГИБДД везли домой.

Полицейские успокоили маму и мальчика, сопроводили их домой и объяснили ребенку, почему убегать из дома ни в коем случае нельзя. Мальчик обещал больше впредь не уходить без спроса и слушаться родителей.

Мама рассказала, что полчаса безуспешно пыталась найти своего ребенка и счастлива, что решила остановить полицейских и попросить их о помощи. Патрульные поздравили семью с наступающим Новым годом и даже вручили школьнику небольшой праздничный подарок.