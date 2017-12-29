Сергей Устюгов выступит на многодневке "Тур де Ски"

Наш спортсмен произвел фурор на предыдущем "Тур де Ски", когда оставил не у дел фаворитов из Норвегии и заодно установил рекорд соревнований, выиграв пять этапов подряд. Кроме того, позже он блестяще выступил на чемпионате мира в Лахти, взяв пять из шести медалей, завоеванных россиянами, в том числе два "золота".
Не случайно Сергей был назван Министерством спорта РФ лучшим атлетом уходящего года. И сейчас от него ждут если не повторения прошлогоднего успеха, то по крайней мере результатов максимально высоких.
А сомнений в том, что Устюгов выступит на "Тур де Ски", нет никаких: на днях Федерация лыжных гонок России утвердила состав национальной команды на многодневку, в который Сергей был включен. Также будут выступать на турнире Александр Большунов, Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Состав женской команды выглядит следующим образом: Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Была в заявке Юлия Белорукова, однако из-за перелома носа и травмы шеи она будет вынуждена пропустить соревнования.
"Тур де Ски" пройдет с 30 декабря по 7 января. Многодневка будет состоять из семи этапов, первые три из которых примет швейцарский Ленцерхайде. На четвертом и пятом этапах гонщики будут соревноваться в немецком Оберстдорфе, а шестой и седьмой традиционно пройдут в Италии в городке Валь-ди-Фьемме.
Кстати, до последнего под вопросом было участие в соревнованиях одного из главных соперников Устюгова - двукратного победителя "Тур де Ски" норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Он страдает от астмы и испытывает проблемы с дыханием, потому врачи рекомендовали ему временно воздержаться от бега на открытом воздухе. Но главный тренер норвежской команды Тор-Арне Хетланд сообщил, что Мартин все же готов выступать.