Сергей Устюгов выступит на многодневке "Тур де Ски"

Перед самым Новым годом стартует престижная лыжная многодневка "Тур де Ски". Одной из главных звезд на турнире, безусловно, будет россиянин Сергей Устюгов.

Наш спортсмен произвел фурор на предыдущем "Тур де Ски", когда оставил не у дел фаворитов из Норвегии и заодно установил рекорд соревнований, выиграв пять этапов подряд. Кроме того, позже он блестяще выступил на чемпионате мира в Лахти, взяв пять из шести медалей, завоеванных россиянами, в том числе два "золота".

Не случайно Сергей был назван Министерством спорта РФ лучшим атлетом уходящего года. И сейчас от него ждут если не повторения прошлогоднего успеха, то по крайней мере результатов максимально высоких.

А сомнений в том, что Устюгов выступит на "Тур де Ски", нет никаких: на днях Федерация лыжных гонок России утвердила состав национальной команды на многодневку, в который Сергей был включен. Также будут выступать на турнире Александр Большунов, Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Состав женской команды выглядит следующим образом: Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Была в заявке Юлия Белорукова, однако из-за перелома носа и травмы шеи она будет вынуждена пропустить соревнования.

"Тур де Ски" пройдет с 30 декабря по 7 января. Многодневка будет состоять из семи этапов, первые три из которых примет швейцарский Ленцерхайде. На четвертом и пятом этапах гонщики будут соревноваться в немецком Оберстдорфе, а шестой и седьмой традиционно пройдут в Италии в городке Валь-ди-Фьемме.

Кстати, до последнего под вопросом было участие в соревнованиях одного из главных соперников Устюгова - двукратного победителя "Тур де Ски" норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Он страдает от астмы и испытывает проблемы с дыханием, потому врачи рекомендовали ему временно воздержаться от бега на открытом воздухе. Но главный тренер норвежской команды Тор-Арне Хетланд сообщил, что Мартин все же готов выступать.