Трое египетских силовиков убиты в результате атаки недалеко от Каира

Неизвестные в четверг обстреляли контрольно-пропускной пункт на трассе в египетской провинции Бени-Суэйф. В результате атаки погибли три сотрудника силовых структур АРЕ - двое офицеров и солдат-срочник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в тот же день во время рейдов против экстремистов на севере Синайского полуострова погибли шесть человек - офицер и пятеро срочников. Боевики подорвали бронемашину египетских военнослужащих в районе города Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай.

Контртеррористические операции в Египте были активизированы вслед за совершенными в апреле в городах Танта и Александрия в христианских церквях терактами. Тогда погибли более 45 человек и свыше 100 получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).