Военные РФ помогли эвакуировать из Восточной Гуты более 40 больных

Российские военные помогли эвакуировать несколько десятков больных из подконтрольных сирийской оппозиции районов Восточной Гуты. Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, при содействии Центра проведен второй этап медицинской эвакуации больных из пригорода Дамаска, осуществляемой Сирийским арабским Красным полумесяцем. Через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" вывезены 44 человека, включая 12 нуждающихся в неотложной медпомощи, а также сопровождающие их лица, рассказал Евтушенко.

Генерал-майор добавил, что все больные доставлены в лечебные учреждения сирийской столицы.