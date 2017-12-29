Новости

План осеннего призыва выполнен в полном объеме 06:08
На Камчатке из-за циклона отключили электростанцию 06:08
В Перу власти начали разгон демонстрантов в Перу 05:58
Россиян предупредили о риске появления птичьего гриппа в Пхенчхане 05:25
Жертвами пожара в Нью-Йорке стали девять человек 05:20
Трамп посмеялся над глобальным потеплением из-за холодов 05:08
Порошенко назвал главные достижения Украины в уходящем году 04:55
В Сомали ликвидированы четыре террориста из "Аш-Шабаб" 04:40
В Приморье автомобилисты украли у леопарда добычу 04:34
В России снизилось число оптимистов 04:29
Боевики вывели из строя крупную теплоэлектростанцию в Сирии 03:58
К Новому году население Земли вырастет до 7 444 443 881 человека 03:53
Apple извинилась за занижение производительности старых iPhone 03:30
ДТП с участием автобуса в Аргентине унесло жизни пяти человек 03:11
Пожар в офисном здании в Мумбаи унес жизни не менее 14 человек 02:45
Взрыв прогремел возле полицейского участка в Турции 02:30
Трое египетских силовиков убиты в результате атаки недалеко от Каира 02:11
Двух румынов обвинили в кибератаке на компьютеры американской полиции 01:42
Два потенциальных террориста задержаны во Франции 01:38
Президент Португалии перенес срочную операцию из-за грыжи 01:22
В США фургон сбил пешеходов на тротуаре 01:20
В Госдуме прокомментировали желание Порошенко покупать у России газ 01:08
Сирийские военные выбили боевиков из семи селений 00:54
Военные РФ помогли эвакуировать из Восточной Гуты более 40 больных 00:47
На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
29.12.2017 00:47
Рубрика: Общество

Военные РФ помогли эвакуировать из Восточной Гуты более 40 больных

Российские военные помогли эвакуировать несколько десятков больных из подконтрольных сирийской оппозиции районов Восточной Гуты. Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
МИД увидел в обстреле базы РФ в Сирии руку "режиссера"

По его словам, при содействии Центра проведен второй этап медицинской эвакуации больных из пригорода Дамаска, осуществляемой Сирийским арабским Красным полумесяцем. Через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" вывезены 44 человека, включая 12 нуждающихся в неотложной медпомощи, а также сопровождающие их лица, рассказал Евтушенко.

Генерал-майор добавил, что все больные доставлены в лечебные учреждения сирийской столицы.

Главное сегодня

Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка
Жертвами пожара в Нью-Йорке стали девять человек
В Госдуме прокомментировали желание Порошенко покупать у России газ
РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу
Смольный заявил о 14 пострадавших при взрыве в супермаркете