В Москве на корпоративе в кафе зарезали мужчину

Во время драки на новогоднем корпоративе в одном из павильонов ВДНХ погиб мужчина, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что вечером 29 декабря по адресу проспект Мира, дом 119, строение 337 произошел конфликт между участниками праздничного мероприятия. В результате драки мужчина 1988 года рождения получил колото-резаное ранение, ставшее для него смертельным. Источник агентства также сообщил, что погибший работал такелажником.

Кроме того, колото-резаное ранение левого предплечья и правой голени получил 52-летний бригадир-такелажник. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в полиции.