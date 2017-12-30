Под Вологдой разбился микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с 20 пассажирами, следовавший по маршруту Вологда - Москва, столкнулся с "КамАЗом". Пострадали четыре человека.

Дорожная авария произошла на 433-м километре трассы М8 Москва - Архангельск в Грязовецком районе Вологодчины. По предварительной версии случившегося, водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter не справился с управлением и, двигаясь в сторону Москвы, врезался в попутный "КамАЗ" с полуприцепом.

На момент аварии в салоне Volkswagen находились 20 пассажиров, пострадали четверо - двое мужчин и две женщины, сообщает ТАСС.

В УМВД по Вологодской области сообщили, что в данное время все обстоятельства ДТП, а также организатор перевозок устанавливаются.

Отметим, что управление ГИБДД Вологодской области предупреждает о гололедице на дорогах региона в предновогодние дни, 30 и 31 декабря. Прогноз метеорологов обещает в большинстве районов дожди, дожди со снегом, обледенение на дорогах при температуре от -3 до +4 градусов. Поэтому представители госавтоинспекции напоминают о соблюдении скоростного режима всем вологодским водителям, а также предупреждают пешеходов быть осторожнее.