В Волгоградской области пьяный водитель сбил выходящих из кафе людей

В Волгоградской области водитель совершил наезд на людей, выходивших из кафе. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Трагедия произошла в городе Котово 30 декабря около двух часов ночи.

- 34-летний водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил группу людей, выходивших из кафе. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. Четвертая жертва ДТП, 26-летняя девушка, скончалась на месте аварии до прибытия медиков, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя по горячим следам. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие будет добиваться, чтобы виновника ДТП заключили под стражу.