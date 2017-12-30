В Екатеринбурге скончался хранитель наследия Эрнста Неизвестного

В Екатеринбурге скоропостижно скончался известный историк и краевед Сергей Погодин.

О печальном событии сообщил Художественный музей Эрнста Неизвестного: Погодин, возглавлявший Клуб друзей музея, сделал очень много для его развития и популяризации его деятельности. "Сергей Александрович был не просто талантливым писателем, публицистом и активным пропагандистом культурного наследия Эрнста Иосифовича Неизвестного, но и очень энергичным человеком, воодушевляющим всех вокруг на творческие открытия", - говорится на сайте музея.

В 2016 году книга Сергея Погодина "История, тайны и легенды "Дома чекиста" была признана лучшим краеведческим произведением. Писателю был всего 41 год.

Прощание с Сергеем Погодиным состоится завтра в екатеринбургском еврейском центре "Синагога".