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30.12.2017 17:18
Рубрика: Спорт

Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски"

Текст: Илья Соболев

Российский лыжник Сергей Устюгов успешно стартовал в престижной лыжной многодневке "Тур де Ски". На первом этапе, проходившем в швейцарском Ленцерхайде, он стал победителем спринта.

В финальном забеге россиянин преодолел дистанцию за 2 минуты 57,28 секунды. Триумф ему обеспечил мощнейший финиш. Секунду Устюгову уступил итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал француз Люка Шанава, проигравший победителю более двух с половиной секунд.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Я очень рад. Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Поэтому надо выходить и выигрывать", - прокомментировал свой успех в эфире "Матч ТВ" сам герой дня.

Напомним, Устюгов является победителем "Тур де Ски" 2016/2017. Что касается других россиян, Александр Большунов, которому завтра исполнится 21 год, дошел до полуфинала.

Завтра участников многодневки ждет индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

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