В 85 субъектах России принимается цифровой телесигнал

Не менее 95 процентов домов в 83 субъектах России охвачены цифровым телесигналом. Как сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), запуск цифрового вещания шел в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

В 2018 году РТРС достроит инфраструктуру цифрового вещания на Крымском полуострове и завершит монтаж передатчиков второго мультиплекса на всех цифровых передающих станциях сети. Тогда ФЦП будет полностью выполнена.

С учетом сети в Республике Крым и Севастополе, где строительство продолжается, число работающих передатчиков первого мультиплекса составляет 5011. Цифровым эфирным телевизионным вещанием охвачено 98,2 процента населения во всех 85 субъектах РФ.

Строительство сети вещания первого мультиплекса шло с 2010 года, то есть семь лет. Запуск последнего из 4 тысяч 984 передатчиков зафиксирован 29 декабря в 14 часов 35 минут по московскому времени. Точка "поставлена" в Свердловской области. В 2010 году первые передающие станции заработали в Курской области и в Хабаровском крае.

Курская область и Адыгея стали первыми регионами, где сеть была построена полностью. Произошло это в 2013 году.

В Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и в Чукотском автономном округе сети цифрового эфирного вещания созданы "с нуля", без включения и модернизации ранее существовавших аналоговых станций.

Самая большая по количеству объектов региональная сеть построена в Забайкальском крае: 265 цифровых передающих станций.