Британия пригрозила ввести налоги "за бездействие" для интернет-гигантов

Британские власти угрожают ввести многомиллионные налоги в отношении интернет-гигантов в случае, если они не согласятся помочь официальному Лондону в борьбе с террористической угрозой.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, отмечает The Daily Mail, буквально заклеймил, по его словам, "безжалостных спекулянтов" - интернет-компании, которые не помогли британским службам безопасности идентифицировать террористов при расследовании громких дел и бороться с экстремизмом в интернете.

"Если они по-прежнему будут также не склонны к сотрудничеству, мы должны рассмотреть возможность введения налога для них, как способа их стимулирования или компенсации их бездействия", - заявил министр, добавив, что речь идет о многомиллионных суммах.