Меркель призвала страны Евросоюза к единству

Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к населению ФРГ пообещала совместно с Францией содействовать сплоченности Евросоюза. А для этого необходимы усилия со стороны всех 27 стран, входящих в ЕС, подчеркнула канцлер Германии.

По мнению Меркель, сообществу следует "защищать свои ценности" как внутри собственных границ, так и за их пределами. Делать это следует "солидарно и с уверенностью в своих силах".

"Германия и Франция хотят совместно работать в данном направлении, хотят подготовить Европу к будущему", - подчеркнула глава ФРГ.

Что касается внутренней политики Германии, канцлер пообещала в новом году "быстро сформировать стабильное правительство", чтобы искать решение насущных проблем, передает ТАСС.