На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Новость 31.12.2017, 14:08 | Текст: Екатерина Сосновская
Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ ТАСС

Прощание с актером Александром Шавриным состоится во вторник, 2 января, в Театра имени Владимира Маяковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Заслуженный артист России скончался 30 декабря в возрасте 57 лет.

"Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения", - сообщила пресс-атташе Театра Маясковского Олеся Вартанова.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу был принят в труппу Театра имени Маяковского, где проработал до последних дней. Шаврин играл в спектаклях "Отцы и сыновья", "Место для курения", "Круг", "Плоды просвещания", "На чемоданах", "Господин Пунтила и его слуга Матти" и других.

Звание заслуженного артиста России актер получил в 2001 году.

Шаврин снялся также в ряде фильмов и телесериалов, среди которых сериал про жизнь школьников "Простые истины", историческая теленовелла "Бедная Настя", телевизионная адаптация фильма "Адмиралъ" с Константином Хабенским, кинофильм "Водитель для Веры".

Обсудить
#Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел ураганный трейлер эпичного российского фэнтези "Скиф" 28.12.2017
Фото: ЦБ разместил Винни-Пуха и трех богатырей на новых монетах 28.12.2017
Объявлены номинанты национальной российской кинопремии "Золотой орел" 28.12.2017
#утраты
Фото: youtube.com/ Voca Productions
Умер "ужасный доктор Корнелиус Эвазан" из "Звездных войн" 27.12.2017
Видео: шесть песен Владимира Шаинского на века 26.12.2017
От рака мозга умерла актриса и модель Playboy Хезер Мензес 26.12.2017
#СССР
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
СМИ: Олег Табаков введен в искусственную кому 27.12.2017
Андрей Мягков приветствовал уход "Иронии судьбы" с Первого канала 20.12.2017
Первый канал впервые за 10 лет не покажет "Иронию судьбы" в Новый год 19.12.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2017 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.