Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Прощание с актером Александром Шавриным состоится во вторник, 2 января, в Театра имени Владимира Маяковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Заслуженный артист России скончался 30 декабря в возрасте 57 лет.

"Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения", - сообщила пресс-атташе Театра Маясковского Олеся Вартанова.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу был принят в труппу Театра имени Маяковского, где проработал до последних дней. Шаврин играл в спектаклях "Отцы и сыновья", "Место для курения", "Круг", "Плоды просвещания", "На чемоданах", "Господин Пунтила и его слуга Матти" и других.

Звание заслуженного артиста России актер получил в 2001 году.

Шаврин снялся также в ряде фильмов и телесериалов, среди которых сериал про жизнь школьников "Простые истины", историческая теленовелла "Бедная Настя", телевизионная адаптация фильма "Адмиралъ" с Константином Хабенским, кинофильм "Водитель для Веры".