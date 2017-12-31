Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на севере Манчестера

Пожар в жилом здании на севере Манчестера потушен. В результате инцидента на Джойнер-стрит пострадал 23-летний парень.

"Огнеборцы остаются на месте, чтобы обыскать помещения, хотя мы уверены в том, что больше пострадавших нет", - рассказали ТАСС в экстренной службе города. Там отметили, что очаг возгорания находился на девятом этаже.

Затем огонь по деревянным балконам распространился вверх по зданию, затронув в общей сложности четыре квартиры. С возгоранием боролись несколько десятков человек и двенадцать пожарных машин.