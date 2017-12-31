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31.12.2017 04:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В детском приюте в Приморье погиб человек

Текст: Татьяна Дмитракова

Как сообщили в региональном управлении МЧС, утром 31 декабря в детском социальном приюте в Спасском городском округе произошел разрыв электрического водонагревателя. В одном из помещений выбиты стекла. 

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Дети в результате происшествия не пострадали. Все воспитанники учреждения (13 человек) переведены в комнаты другого крыла здания. С ними работает штатный психолог социального приюта.

Ранения получила сотрудница приюта. Ее передали врачам скорой медицинской помощи, но спасти женщину не удалось.

"Начата доследственная проверка, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела". Последствия аварии ликвидировали 8 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ГО и ЧС администрации Спасского округа, сотрудники МЧС, дежурят врачи. Муниципальные власти приступили к организации восстановительных работ.

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