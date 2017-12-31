Умер актер Александр Шаврин
30 декабря скончался Заслуженный артист России Александр Шаврин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Маяковского, где актер работал с начала 80-х годов.
Причина смерти не уточняется, но сообщается, что у актера был диагностирован рак.
Александру Шаврину было 57 лет. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Водитель для Веры", "Бедная Настя", "Простые истины".
Дата прощания и похорон будет объявлена позже.
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