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Умер актер Александр Шаврин

Новость 31.12.2017, 13:31 | Текст: Екатерина Сосновская
Фото: Александр Уткин/ РИА Новости
Фото: Александр Уткин/ РИА Новости

30 декабря скончался Заслуженный артист России Александр Шаврин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Маяковского, где актер работал с начала 80-х годов.

Причина смерти не уточняется, но сообщается, что у актера был диагностирован рак.

Александру Шаврину было 57 лет. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Водитель для Веры", "Бедная Настя", "Простые истины".

Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

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