Франция планирует провести торговый путь в Китай через Россию

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью The Wall Street Journal выразил надежду на то, что экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, в перспективе могут быть сняты.

"Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что всё изменится", - сказал он.

В материале WSJ под заголовком "Франция заинтересована в углублении торговых связей с Россией и Китаем" приводится его высказывание, что Париж нуждается в России и Китае, как противовесе все более шатким торговым связям с США и Великобританией.

Напомним, что 19 декабря 2017 года Брюно Ле Мэр побывал в Москве, где принял участие в заседании франко-российского Совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству.

В своем интервью WSJ он выразил уверенность, что Россия и Франция должны поддерживать и наращивать сотрудничество и в условиях сохранения санкций, а также готовиться к тому дню, когда ограничения будут отменены.